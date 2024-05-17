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Почеттино думал, что «Челси» уволит его после 2:4 с «Вулвс»: «Ощущаешь, будто все смотрят на тебя и видят виновника. Мы такого не заслуживали, проблема была в обстоятельствах»

– Думали ли вы на каком-либо этапе сезона, что вас уволят? – Честно? После игры с «Вулверхэмптоном». Помните, что произошло после нее? Я не думал: «Теперь нас уволят» – но это был тяжелый момент.

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