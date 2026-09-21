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Аргументы и Факты

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Робейшек: чем позже Киев признает поражение, тем больше он потеряет

Робейшек: чем позже Киев признает поражение, тем больше он потеряет

Чешский политолог Петр Робейшек в интервью Parlamentní listy заявил, что чем дольше Украина отказывается признавать поражение, тем более болезненные уступки ей придется принять.

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