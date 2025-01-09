«Шальке» рассматривает подписание Кариуса свободным агентом

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Шальке». Клуб из Гельзенкирхена, выступающий ныне во второй Бундеслиге, рассматривает подписание 31-летнего немца зимой как свободного агента, переговоры находятся на продвинутой стадии.