Почему Хрущёв отказался отдавать Китаю мумию Сталина

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Ингерман Ланская
....умирал вождь долго и мучительно.... - это его БОГ, которого упырь топтал, наказывал за все злодеяния
Борис Осипов
Ингерман Ланская
последние 3 слова относятся ко всем четырём рожам
Борис Осипов
Ну да...ну да...
Ингерман Ланская
бла-бла.. и не более....... вся хеневльность этого упыря, как и разруха, в головах .... тупых фанатиков его
Борис Осипов
Ну конечно...а кто победил в ВОВ? Вернее под чьим руководством? Или тоже любитель баварского пива?
Ингерман Ланская
в ВОВ победил Русский Народ, а кто сидел в кремле - это малосущественно, хотя, подчас, и вредно влияло. в 1812-м победил Русский Народ, хотя в Зимнем сидел Александр "Благословенный"
Борис Осипов
Ну конечно. Попробуйте без руководства сделать хотя бы мало мальское дело...я на вас посмотрю...

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