Почему Хрущёв отказался отдавать Китаю мумию Сталина

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитикаПочему Хрущёв отказался отдавать Китаю мумию Сталина До 1961 года памятник-усыпальница, расположенный на Красной площади столицы, официально именовался «Мавзолей В.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланская....умирал вождь долго и мучительно.... - это его БОГ, которого упырь топтал, наказывал за все злодеянияБОБорис ОсиповИнгерман Ланскаяпоследние 3 слова относятся ко всем четырём рожамБОБорис ОсиповНу да...ну да...Ингерман Ланскаябла-бла.. и не более....... вся хеневльность этого упыря, как и разруха, в головах .... тупых фанатиков егоБОБорис ОсиповНу конечно...а кто победил в ВОВ? Вернее под чьим руководством? Или тоже любитель баварского пива?Ингерман Ланскаяв ВОВ победил Русский Народ, а кто сидел в кремле - это малосущественно, хотя, подчас, и вредно влияло. в 1812-м победил Русский Народ, хотя в Зимнем сидел Александр "Благословенный"БОБорис ОсиповНу конечно. Попробуйте без руководства сделать хотя бы мало мальское дело...я на вас посмотрю...Комментировать
Свежие комментарии