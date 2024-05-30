"Силы распределятся практически поровну": Валуев оценил бой Егорова и Глэнтона

Динамика последних боев россиянина Алексея Егорова и американца Брэндона Глэнтона говорит о том, что их поединок будет встречей равных соперников и исход поединка будет зависеть исключительно от самих бойцов.
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