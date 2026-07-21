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Деньги на соцвыплаты пошли в личный карман

В Плесецком районе возбуждено уголовное дело против руководителя отделения почтыВ Плесецком районе возбуждено уголовное дело против руководителя отделения почтыЕе подозревают в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

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