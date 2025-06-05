Экс-глава МИД Германии **Анналена Бербок** была избрана новым председателем Гена...

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок была избрана новым председателем Генассамблеи ООН. Эта должность считается церемониальной, но очень символической, потому что фактически это лицо и выразитель мирового сообщества.
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