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В Нацпарке Казахстана сняли фото копающихся в мусоре горных козлов

В Нацпарке Казахстана сняли фото копающихся в мусоре горных козлов

Многочисленные отходы, оставленные отдыхающими туристами в горах Сайрам-Угамского национального парка на севере Западного Тянь-Шаня в Казахстане, привлекают уникальных диких животных и нарушают экологию края, 24 августа передает телеканал Otyrar.

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