Филат: «Национальный бюджет находится между выживанием и инвестиционным крахом»

Бывший премьер-министр Влад Филат в недавнем посте раскритиковал бюджетную политику властей, заявив, что Республика Молдова на протяжении десятилетия действует с национальным публичным бюджетом, ориентированным на «выживание, а не на развитие».
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