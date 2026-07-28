Ещё 9 беспилотников сбили в калужском небе

Утром 28 июля Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня утром силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над территориями Жиздринского, Козельского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов.
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