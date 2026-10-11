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Тамбиев — о результатах «Динамо»: «Москва не сразу строилась. Наберитесь терпения, многое впереди»

Тамбиев — о результатах «Динамо»: «Москва не сразу строилась. Наберитесь терпения, многое впереди»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

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