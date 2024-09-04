Электричка насмерть сбила женщину на станции Матвеевка в Новосибирске

Сибирячка решила перейти железную дорогу перед близко идущим поездом.Областной транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства гибели женщины 1974 года рождения на станции Матвеевка в Первомайском районе Новосибирска.
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