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FiNE NEWS

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Взрывы в Хмельницком на Западной Украине объяснили подрывом старых боеприпасов

31 июля жители Хмельницкого на Западной Украине стали свидетелями серии взрывов в городской черте. Сразу возникли вопросы: что именно произошло и насколько опасна ситуация? Как выяснилось, причиной громких звуков стал подрыв старых боеприпасов, который был запланирован властями и согласован с военными специалистами.

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