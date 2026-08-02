Взрывы в Хмельницком на Западной Украине объяснили подрывом старых боеприпасов

31 июля жители Хмельницкого на Западной Украине стали свидетелями серии взрывов в городской черте. Сразу возникли вопросы: что именно произошло и насколько опасна ситуация? Как выяснилось, причиной громких звуков стал подрыв старых боеприпасов, который был запланирован властями и согласован с военными специалистами.