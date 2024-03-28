Блиновская сдружилась с сотрудниками СИЗО: «Очень внимательный персонал»

Блогерша Лена Блиновская все еще находится в СИЗО. Такую меру пресечения знаменитости выбрали после того, как она нарушила условия домашнего ареста и пригласила к себе домой на вечеринку свидетеля по делу, что было категорически запрещено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии