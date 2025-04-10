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Царьград

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Война со Штатами не закончена и будет продолжаться: Депутат Журова возразила Карлсону

Война со Штатами не закончена и будет продолжаться: Депутат Журова возразила Карлсону

Депутат Журова оценила высказывание Такера Карслона о том, что США проиграли войну России.Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова оценила высказывание Такера Карлсона.

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