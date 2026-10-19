Турецкий суд первой инстанции признал продюсера Андрея Разина автором и обладателем авторских прав на 28 песен группы «Ласковый май».
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