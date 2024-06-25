Отделение ПФР по Самарской области предоставило работодателям компенсацию в размере более 17 миллионов рублей

В этом году отделение Социального фонда Российской Федерации (СФР) по Самарской области оказало поддержку 86 компаниям региона, предоставив им более 17 миллионов рублей в качестве компенсации за трудоустройство новых сотрудников в рамках программы субсидирования найма.