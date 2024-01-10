Сербы пожаловались на русских командиров в зоне СВО. Военпрокуратура уже работает

Борис Бабушкин Первый раз я прочитал об этом в телеграмм у кадыровцев подумал это фейк. Оказалось что это правда. Кадыровцы еще пишут об отношении офицеров к рядовым. Я сам офицер. служил в РВСН. Тяжело об этом читать. Оказывается кадыровцы правду пишут.

Сиропчик Микульский Поговорите с очевидцами СВО которые сейчас в отпуске по ранению или просто в отпуске. Никакого интернета и телевидения не надо! Правда от первых лиц!