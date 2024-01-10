А вот - когда бывает не все так гладко, как мы хотим. Непонятно, преступно и стыдно.
Сербы пожаловались на русских командиров в зоне СВО. Военпрокуратура уже работает
Комментарии
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Борис Бабушкин
Первый раз я прочитал об этом в телеграмм у кадыровцев подумал это фейк. Оказалось что это правда. Кадыровцы еще пишут об отношении офицеров к рядовым. Я сам офицер. служил в РВСН. Тяжело об этом читать. Оказывается кадыровцы правду пишут.
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18 час.
Сиропчик Микульский
Поговорите с очевидцами СВО которые сейчас в отпуске по ранению или просто в отпуске. Никакого интернета и телевидения не надо! Правда от первых лиц!
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18 час.
Александр Валяев
Про таких русских командиров остаётся только сказать, что в семье не без урода!!!
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15 час.
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