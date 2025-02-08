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Русская весна

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  • Evgeni Velesik
    Крокус Сити никого не научил? Раз там горит и валит чëрный дым, значит там горючие материалы?В Москве страшный...
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    Вот и нужно делать соответствующие выводы, выживать их из нашей страны.«Тебе горло перер...

Хакеры стали вымогать у компаний в 1,5 раза больше денег

Хакеры стали вымогать у компаний в 1,5 раза больше денег

Средняя сумма требований хакеров-вымогателей выросла до 14 млн рублей — в 1,5 раза больше значения 2023 года.

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