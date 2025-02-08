Хакеры стали вымогать у компаний в 1,5 раза больше денег

Средняя сумма требований хакеров-вымогателей выросла до 14 млн рублей — в 1,5 раза больше значения 2023 года.
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