Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! Жизнь кипела и бурлила! Слава нашего цирка, Большого и Малого театров, МХАТа, БДТ – гремела по всему миру! А переполненные залы консерваторий и концертных залов… Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?! Неправда и то, что «было нечего носить»! Да, не было куч шмотья.
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