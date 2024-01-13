Наталья Варлей: Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?!

Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! Жизнь кипела и бурлила! Слава нашего цирка, Большого и Малого театров, МХАТа, БДТ – гремела по всему миру! А переполненные залы консерваторий и концертных залов… Так кому и зачем нужна сегодняшняя ложь?! Неправда и то, что «было нечего носить»! Да, не было куч шмотья.