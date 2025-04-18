В Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения

Несколько аферистов разыграли целый спектакль и даже дистанционно провели обыск в квартире В Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму, сообщает алтайское МВД.
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