В Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения

Несколько аферистов разыграли целый спектакль и даже дистанционно провели обыск в квартире В Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму, сообщает алтайское МВД.