Боевики ХТШ публикуют кадры боестолкновения с военнослужащими сирийской армии в Серакибе провинции Идлиб, в ходе которого был подбит танк Т-72 сирийской армии.
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Боевики ХТШ публикуют кадры боестолкновения с военнослужащими сирийской армии в Серакибе провинции Идлиб, в ходе которого был подбит танк Т-72 сирийской армии.
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