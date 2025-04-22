Российские бойцы FPV-дронами поразили логистику и бронетехнику ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили логистику и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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