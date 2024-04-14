Владимир Прохватилов. Американские IT-корпорации разворачивают проекты по захвату власти над миром

В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4)В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4), которые заявили о намерении построить сверхбольшой центр обработки данных (дата-центр) и сверхмощный ИИ-компьютер для обучения сверхумных моделей ИИ.