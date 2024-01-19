Baltnews: в Латвии случился скандал из-за российского чая в системе госзакупок

Скандала разразился в Латвии после того, как журналисты местного телеканала LTV обнаружили в Системе электронных закупок, которую используют государственные и муниципальные учреждения, чай российского производства.
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