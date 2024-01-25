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Daily Storm

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Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Всего на борту находились 74 человекаАппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.

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