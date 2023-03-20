Налоговая служба напоминает об отмене справки о состоянии расчётов с бюджетом

УФНС России по Приморскому краю информирует о том, что с 1 января 2023, в связи с внедрением института Единого налогового счёта, не предусмотрено предоставление налогоплательщикам справки о состоянии расчётов с бюджетом, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.