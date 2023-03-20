Налоговая служба напоминает об отмене справки о состоянии расчётов с бюджетом

УФНС России по Приморскому краю информирует о том, что с 1 января 2023, в связи с внедрением института Единого налогового счёта, не предусмотрено предоставление налогоплательщикам справки о состоянии расчётов с бюджетом, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.
Популярные статьи
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области
- На освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в Запорожской области налаживается мирная жизнь
- "Люди бегут, лишь бы успеть": что произошло в самом центре Владивостока - видео
Свежие комментарии