Экс-вице-мэр Екатеринбурга Контеев выступил в суде по делу жены

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев выступил в суде над супругой Ларисой, которую обвиняют в пособничестве в получении взятки и в пособничестве в вымогательстве при смене собственников четвертой овощебазы.
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