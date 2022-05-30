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Голос Москвы, английский голос Москвы…

Голос Москвы, английский голос Москвы…

«Какой сумасшедший захочет жить в жестокой и холодной России?», — задается вопросом читатель английской газеты, узнав из её статьи о человеке, который озвучивает, в том числе, и видео о специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

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