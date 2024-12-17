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Мода и Шоу-бизнес

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Пэрис Хилтон вспомнила о пережитом сексуальном и физическом насилии: «Молчание не исцеляет»

Пэрис Хилтон вспомнила о пережитом сексуальном и физическом насилии: «Молчание не исцеляет»

Несколько лет назад светская львица, некогда известная лишь своим скандально капризным поведением, удивила публику своими серьезными намерениями.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Слова одни ( в модную тему обсуждений), а вид и действия совершенно другие! Ее видимо все режиссеры с распростёртыми руками в свое время пытались ловить и предлагать только самые главные роли изначально!!???🤣🤣🤣🤣🤣 Она чем то Мадонну напоминает, та , что бы завоевать место под солнцем( в свое время), как говорят в народе, из чужих постелей и скандалов не успевала вылезать, а потом такая скромница и пострадавшая стала!!!!! Молчали бы в тряпочку-их сделали знаменитыми мужики, а так были бы проходными и рядовыми, хотя бы мозги , если они есть, включали периодически!
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