Пэрис Хилтон вспомнила о пережитом сексуальном и физическом насилии: «Молчание не исцеляет»

АЖ

Александр Жигилий

Слова одни ( в модную тему обсуждений), а вид и действия совершенно другие! Ее видимо все режиссеры с распростёртыми руками в свое время пытались ловить и предлагать только самые главные роли изначально!!???🤣🤣🤣🤣🤣 Она чем то Мадонну напоминает, та , что бы завоевать место под солнцем( в свое время), как говорят в народе, из чужих постелей и скандалов не успевала вылезать, а потом такая скромница и пострадавшая стала!!!!! Молчали бы в тряпочку-их сделали знаменитыми мужики, а так были бы проходными и рядовыми, хотя бы мозги , если они есть, включали периодически!