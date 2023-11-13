Politico: дипломатам в ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля по Газе

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за заявления главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии