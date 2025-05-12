МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Ирландский журналист Чей Боуз выразил возмущение по поводу поведения западных лидеров во время их визита в Киев, где они неуместно веселились на фоне страданий миллионов украинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии