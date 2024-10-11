Классический родстер AC Ace возрожден в двух версиях[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Британская компания AC Cars стала широко известна благодаря спорткару AC Cobra, который выпускался с минимальными изменениями с 1962 по 2023 год.
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