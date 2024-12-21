Китайский Jaecoo J7 российской сборки завершил сертификацию в РФ

Кроссовер Jaecoo J7, производимый в России, успешно завершил процесс сертификации и получил одобрение на тип транспортного средства (ОТТС), о чем сообщает издание «Китайские автомобили», ссылаясь на данные Росстандарта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии