Страна и люди
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Страна и люди

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    Все правильно. Она враг.Семерочка за ценник

Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Автобус со школьниками перевернулся в Приморском крае

Восемь детей получили травмы, шесть из них госпитализированы после ДТП со школьным автобусом. Инцидент произошел в Надеждинском районе Приморского края на 4 километре автодороги «Хабаровск-Владивосток-Тавричанка».

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