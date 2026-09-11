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Крупный пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске: что известно о ЧП

Крупный пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске: что известно о ЧП

Крупный пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Тихоокеанской, 28 в Южно-Сахалинске. Огонь охватил кровлю здания, из 90 квартир эвакуировали жильцов.

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