Начал чувствовать в 90: Миллиардер Баффет указал на первые признаки старения

Миллиардер Баффет признался, что начал чувствовать, что стареет в возрасте 90 лет.Известный американский инвестор и обладатель весьма внушительного состояния Уоррен Баффет пожаловался, что начал чувствовать первые признаки старения.
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