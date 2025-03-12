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Царьград

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В небе над Киевом пролетел неопознанный объект - огонь по нему открыли немецкие зенитки

В небе над Киевом пролетел неопознанный объект - огонь по нему открыли немецкие зенитки

Cредства противовоздушной обороны в Киеве вели стрельбу по метеориту. Летающий объект в небе приняли за что-то другое.

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