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Татар-информ

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Врач объяснила, для кого ходьба по лестнице обернется катастрофой

Врач объяснила, для кого ходьба по лестнице обернется катастрофой

Совет подниматься по ступенькам каждый день полезен не всем. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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