Тяжело раненого военкора Поддубного отправили в Москву для лечения

Военкора Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение в Курской области, после стабилизации состояния направили в Москву для продолжения лечения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов 8 августа в Telegram-канале.
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