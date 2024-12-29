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Владимирские новости

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Владимирские гимнасты включены в составы взрослой и юношеской сборных

Владимирские гимнасты включены в составы взрослой и юношеской сборных

Владимирские гимнасты включены в состав национальных сборных по спортивной гимнастике на 2025 год.В предстоящем 2025 году имеется большая вероятность того, что российские спортсмены смогут получить допуск для выступления на международных соревнованиях.

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