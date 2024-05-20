Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как освобождали город: «Выполнить задачу и убить всех»

Сражение за Бахмут стало одним из самых затяжных и кровопролитных за время спецоперации на Украине. Сегодня прошел ровно год со дня освобождения города – он был взят силами российской частной военной компании «Вагнер» 20 мая 2023 года.
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