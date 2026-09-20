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Театр абсурда

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«Они предали Родину». Телеведущая Юлия Меньшова как аналог украинских пропагандистов

«Они предали Родину». Телеведущая Юлия Меньшова как аналог украинских пропагандистов

Телеведущая и дочь знаменитых родителей Юлия Меньшова оказалась в эпицентре громкого скандала: она учила патриотизму россиян, тогда как ее собственный сын уехал после начала СВО в Турцию.

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