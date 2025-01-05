Полковник назвал наиболее перспективное оружие России в зоне СВО в 2025 году

Полковник Кошкин назвал «Орешник» наиболее перспективным оружием РФ в 2025 году Россия будет уделять особое внимание сразу нескольким видам вооружения в зоне специальной военной операции (СВО) в 2025 году, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.