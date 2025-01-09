Financial Times: команда Трампа пересматривает подход к украинскому конфликту

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Европейские официальные лица, участвующие в дискуссиях с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа, сообщили изданию Financial Times, что американская сторона активно пересматривает свой подход к разрешению украинского конфликта.
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