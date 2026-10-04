ФАБы поразили пункт временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в населенном пункте Крутояровка Днепропетровской области.
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