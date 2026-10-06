В Челябинской области перевернулась Toyota: пострадали 5 человек

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace, следовавшего из Челябинска в Магнитогорск, превысил скорость, потерял управление, и машина опрокинулась в кювет на трассе «Южноуральск — Магнитогорск» в Нагайбакском округе.
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