Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска

Global Look Press/Lex Rayton/imageBROKER.com Временные ограничения ввели утром 28 августа в аэропорту Нижнекамска в Татарстане, он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации в своем канале в Telegram.
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