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Наглосаксы через своего очередного Каца предлагают сдаться. Но их вежливо послали

Наглосаксы через своего очередного Каца предлагают сдаться. Но их вежливо послали

Судя по всему, дела у наглосаксов и их ЧВК №404 идут все хуже и хуже — война обходится им все дороже, а столь ожидаемой Перемоги так и не наступает.

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Комментарии
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Сергей Бирюков
Ему плевать на окраину и россию , он за трубу переживает
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1 м.
Владислав Владислав
Наглоскунсыв вмесете со своими слугами ОХАМЕЛИ, Пора бить по военным заводам в Англии!
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1 м.
Антон Пермяков
И санкций боится .
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1 м.