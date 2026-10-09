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Мировое обозрение

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«Пакет брать будете? Остался только маленький»: Финляндия отправила ВСУ крошечный пакетик военной помощи

«Пакет брать будете? Остался только маленький»: Финляндия отправила ВСУ крошечный пакетик военной помощи

Главное в тезисах: Рекордный минимум: Финляндия объявила о 35-м пакете военной помощи Украине стоимостью всего €1 млн — это самая маленькая поставка за всю историю поддержки Хельсинки.

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